Antares Vision entra nell'indice Ftse Italia Mid Cap, l'ingresso dal 20 settembre

Valeria Panigada 2 settembre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision entrerà nell'indice Ftse Italia Mid Cap. A partire dal prossimo 20 settembre le sue azioni saranno quotate anche sull'indice italiano che raccoglie le prime 60 società italiane per capitalizzazione borsistica. “L’entrata nell’indice Ftse Italia Mid Cap, a pochi mesi di distanza dall’ingresso nel segmento Star, è un segnale importante che colloca Antares Vision Group tra le prime cento società quotate italiane per valore di Borsa - ha sottolineato l'amministratore delegato Emidio Zorzella - Siamo convinti che questo contribuirà ad ampliare ulteriormente la nostra base azionaria e la visibilità del gruppo, a beneficio di tutti i nostri stakeholders”.Antares Vision è leader a livello internazionale nelle soluzioni di tracciatura hardware e software (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale). La società era stata quotata ad aprile 2019 sul listino Aim Italia e dallo scorso 14 maggio era passata sul segmento Star (di cui continuerà a far parte anche dopo l'ingresso al Ftse Italia Mid Cap).