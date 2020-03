Amplifon cancella il dividendo 2019 causa incertezza Covid-19, titolo perde il 4%

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Anche Amplifon, così come Brembo, ha deciso di non distribuire il dividendo sugli utili 2019, che inizialmente era stato proposto a 16 centesimi alla luce dello scenario generato dal Covid-19. Il consiglio di amministrazione ha infatti proposto di destinare l’utile d’esercizio, pari a 94 milioni, interamente a riserva utili portati a nuovo. La reazione del titolo in Borsa è decisamnete negativa. L'azione segna questa mattina una flessione intorno a 4 punti percetnuali, muovendosi in area 17,87 euro.Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, Amplifon ritiene che di non essere in grado al momento di stimare l’impatto che l'epidemia avrà nel corso dell’esercizio. Tuttavia, si prevede un effetto negativo nel breve termine sulla domanda del mercato dell’hearing care, anche a causa delle misure contenitive e restrittive adottate o in fase di adozione dalle diverse autorità governative. La società ha comunque confermato di stare già adottando azioni e misure operative ed economico-finanziarie volte a mitigare l’impatto nel breve periodo. Amplifon, inoltre "stima che tale impatto sarà temporaneo e progressivamente compensato quando la situazione si sarà normalizzata, sia per la natura non discrezionale del prodotto offerto sia per i fondamentali del mercato in cui opera il gruppo che rimangono intatti in quanto supportati da trend secolari quali l’invecchiamento della popolazione e l’incremento della penetrazione".