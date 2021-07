Aim Italia: Lombardia è la regione più rappresentata con il 39% delle società quotate

Redazione Finanza 27 luglio 2021 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

La Lombardia è la regione al primo posto per numero di società quotate, per capitalizzazione complessiva e giro d’affari sul listino Aim Italia, secondo i risultati dell’analisi territoriale realizzata dall’Osservatorio Aim condotta da IR Top Consulting. Le società Aim lombarde sono attive principalmente nel settore Finanza (22%), Servizi (21%) e Tecnologia (17%), sono caratterizzate da performance positive in termini di ricavi e una significativa presenza all’estero.“Dalle evidenze dell’Osservatorio AIM di IR Top Consulting, la Lombardia è la prima regione per rappresentatività su Aim (58 società), per capitalizzazione (2,8 miliardi di euro, pari al 35%) e per giro d’affari (1,5 miliardi di euro, pari al 30%)", ha sottolineato Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting.La regione si colloca al primo posto anche per dinamicità in termini di numero di Ipo tra il 2020 e il 2021: sono approdate 18 società, di cui 17 Ipo con una raccolta pari a 446 milioni di euro (di cui 358 milioni di euro derivanti da SPAC) e 1 ammissione, su 40 nuovi ingressi complessivi su Aim nel periodo di riferimento. Tra il 2020 e il 2021 si sono realizzati 3 passaggi sul mercato principale MTA (Abitare In, Antares Vision, Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.).