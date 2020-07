Acquisti a Piazza Affari: la protagonista è Atlantia dopo accordo con governo

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si accoda al coro di rialzi delle Borse europee, con gli investitori che guardano con speranza alle notizie in arrivo sul fronte dei vaccini dopo gli annunci della biotech Usa Moderna. A Milano, come nel resto d'Europa, la giornata è partita con il segno positivo: l'indice Ftse Mib avanza di circa l'1% in area 20mila punti. La protagonista di giornata è Atlantia che non è riuscita a fare prezzo, con un rialzo teorico di circa il 18% in scia all'accordo raggiunto con il governo che evita di fatto la revoca della concessione. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, al termine di un lungo Consiglio dei ministri, lo scenario che emerge è un accordo che vede l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con il 51%, rendendo Aspi una public company.Impostazione positiva per gli industriali guidati da Pirelli e Leonardo che avanzano di circa il 2 per cento. Torna a percorrere la strada dei rialzi anche Stm dopo lo stop di ieri in scia alla flessione del mondo tech statunitense: il titolo del gruppo italo-francese dei chip, che la settimana prossima alzerà il velo su conti del secondo trimestre, avanza di circa l'1,66 per cento.Sul fondo del listino debolezza per Moncler che cede lo 0,6%, ma anche per Telecom Italia e Recordati che cedono circa lo 0,3 per cento.