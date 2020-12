Abitare In presenta domanda di ammissione all’indice Mta Star

Alessandra Caparello 17 dicembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Abitare In S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La società quotata su AIM Italia attiva nello sviluppo residenziale ha reso noto di aver richiesto anche l’approvazione e via libera da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo.Sponsor dell’Emittente è Intermonte SIM S.p.A., LCA Studio Legale è il legal advisor dell’Emittente e Studio Legale Grimaldi il legal Advisor di Intermonte. Emintad Italy s.r.l. agisce in qualità di financial advisor, BDO Italia S.p.A. quale società di revisione e consulente incaricato delle verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e sul Business Plan, lo Studio Rovetta Zanello e Associati quale advisor fiscale e A2B Group s.r.l. quale consulente per la verifica dei dati extra-contabili del prospetto informativo. Close To Media è consulente per la comunicazione.