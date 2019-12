Tullow Oil sprofonda in rosso: cancellati i dividendi, l'AD si dimette

Alessandra Caparello 9 dicembre 2019 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

E’ arrivato a perdere quasi il 70% alla borsa di Londra il titolo di Tullow Oil.A pesare le dimissioni dell’AD Paul McDade e la notizia che il gruppo di esplorazione di petrolio e gas non distribuirà dividendi e questo a causa dei problemi che stanno affrontando i suoi principali asset produttivi in Ghana. Complicazioni che tra l’altro hanno portato Tullow a tagliare le stime sulla produzione di petrolio per il 2019 lo scorso mese. Nel dettaglio Tullow dovrebbe produrre 87.000 barili di petrolio al giorno quest'anno, mentre per il 2020 ha un obiettivo inferiore, tra i 70.000 e gli 80.000 barili, dopo un'analisi dei problemi legati alla performance produttiva.