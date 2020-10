Just Eat: balzo del titolo a Londra, boom di consegne nel III trimestre

Valeria Panigada 14 ottobre 2020 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

Balzo di Just Eat Takeaway sulla Borsa di Londra. In una seduta improntata alla cautela, il titolo del gruppo delle consegne di cibo a domicilio balza in avanti di oltre 5 punti percentuali, in seguito all'aumento degli ordini nel terzo trimestre, con i consumatori che si sono rivolti maggiormente alle app per le loro esigenze di ristorazione. Just Eat ha ricevuto nei tre mesi fino a settembre il 46% degli ordini in più rispetto allo stesso periodo del 2019. La società ha consegnato 151,4 milioni di ordini a livello globale nel terzo trimestre, portando il totale a 408,3 milioni nei primi nove mesi dell'anno.