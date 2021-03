Deliveroo: con Ipo borsa di Londra APP partecipata da Amazon punta a valore mercato fino a 8,8 miliardi sterline

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Deliveroo, la APP di consegne di cibo a domicilio partecipata da Amazon, punterebbe con la sua Ipo londinese a farsi riconoscere dal mercato una valutazione fino a 8,8 miliardi di sterline. La società ha fissato infatti per le azioni che offrirà al mercato un prezzo di collocamento compreso tra 3,90 e 4,60 per azione, per un valore di mercato stimato tra 7,6 miliardi e 8,8 miliardi di sterline.Il debutto di Deliveroo alla borsa di Londra sarà tra i più grandi degli ultimi anni. La società ha annunciato il suo piano di sbarco a Londra all'inizio di questo mese, preferendo la City ad altri mercati, a dispetto della Brexit.Deliveroo ha optato per un'azione a due classi che attribuirà al suo ceo e fondatore Will Shu diritti di voto rafforzati.Shu riceverà 20 voti per azione, mentre agli altri azionisti verrà riconosciuto un voto ogni per azione detenuta.Il gruppo spera di ottenere con l'Ipo ricavi lordi per 1 miliardo di sterline."Siamo orgogliosi di quotarci a Londra, la città dove Deliveroo è stata avviata", ha detto Shu, stando a quanto emerge da un comunicato diramato nella giornata di oggi.