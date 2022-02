Attacco Putin all'Ucraina, alla borsa di Londra è bagno di sangue sui titoli russi: Sberbank -75% Gazprom -34%

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2022 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Sono almeno 31 le società russe quotate alla borsa di Londra e oggi i loro titoli segnano forti ribassi, sulla scia della notizia dell'attacco all'Ucraina sferrato dalla Russia di Vladimir Putin.I sell off si abbattono soprattutto sulle banche statali Sberbank e VTB.Le quotazioni di Sberbank capitolano fino a -75%. Male anche il titolo del colosso energetico russo Gazprom, che crolla del 34%. I sell off non risparmiano le azioni del gruppo minerario anglo-russo Polymetal -36% e della rivale sempre russa Evraz, anch'essa attiva nel mercato dell'estrazione, che scivola del 25%.L'indice Ftse 100 della borsa di Londra cede il 2,70% a 7.296 punti circa.