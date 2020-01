Risk off sui mercati: Dax e altri indici in rosso in Europa su timori da coronavirus

Daniela La Cava 30 gennaio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Risk off sui mercati europei in scia ai timori legati al coronavirus. Nei primi minuti prevalgono le vendite in Europa, con il Dax che lascia sul terreno l'1,29%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 che cedono rispettivamente l'1,35% e circa l'1 per cento. Oggi è prevista la riunione dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si pronuncerà sul virus, decidendo se dichiarare l’epidemia di coronavirus un’emergenza a livello globale.Intanto gli investitori guardano anche alla Fed, che ieri ha confermato i tassi al livello attuale. E sempre in ambito banche centrali, cresce l'attesa per le decisioni di politica monetaria della Bank of England (con gli operatori che restano divisi su un possibile taglio del costo del denaro).Ampio anche il capitolo trimestrali, con Tesla che è volata del 12% nell'afterhours a Wall Street dopo i numeri migliori delle attese. Da monitorare anche i numeri di Deutsche Bank che ha chiuso il 2019 con una perdita di 5,27 miliardi di euro, quarto anno in rosso su cinque.