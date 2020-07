Mercati europei, acquisti in avvio di scambi

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Prevalgono gli acquisti nei primi minuti di contrattazioni sui mercati europei, dopo la chiusura positiva della Borsa di Tokyo. Rialzi di quasi il 2 per il Ftse 100, mentre il Dax e il Cac40 guadagnano rispettivamente l'1,87% e l'1,96 per cento. Un sentiment positivo, nonostante i casi di contagi continuino a salire negli Stati Uniti. L'Organizzazione mondiale della sanità, a tal proposito, ha riferito sabato che, su base giornaliera, il numero degli infettati è salito a livello globale di più 200.000 unità. Negli Stati Uniti, inoltre, sono stati rilevati nuovi aumenti record in Florida e Texas, che hanno rafforzato il timore sulla necessità di reintrodurre misure di lockdown. Da monitorare nel corso della giornata diversi dati macro, tra cui il SEntix e le vendite al dettaglio nella zona euro ma anche l'indice Pmi servizi e l'Ism non manifatturiero negli States.