Borse positive nel Bce-Day, attesa per le misure di Draghi & Co.

Daniela La Cava 12 settembre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Borse europee positive in attesa delle indicazioni in arrivo dalla Banca Centrale europea (Bce). Nei primi minuti di contrattazioni il Ftse 100 segna un moderato rialzo dello 0,07%, mentre il Dax sale dello 0,26% e il Cac40 avanza dello 0,27%. Cosa attendersi oggi da Draghi & Co.? Il mantra è vietato deludere: le aspettative dei mercati sono alte, attendono un pacchetto importante di misure che prevede un taglio dei tassi deposito ma anche una forward guidance sui tassi rafforzata. Incertezza invece sul fronte della ripresa del QE. Non solo Bce, sembra esserci qualche prova d'intesa tra Usa e Cina sul fronte guerra commerciale: il presidente americano Donald Trump ha comunicato l'intenzione di ritardare l'imposizione dell'aumento di dazi dal 25% al 30% su beni cinesi importati per un valore di 250 miliardi di dollari dal 1° ottobre al 15 ottobre.