Borse europee tentano di reagire dopo il lunedì nero, apertura in rialzo

Valeria Panigada 10 marzo 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo dopo un lunedì nero, incoraggiato dai guadagni dei listini asiatici. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1%. A Francoforte il Dax segna un +0,30%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,01% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,88%. A sostenere i rialzi la speranza di un intervento massiccio delle banche centrali e dei governi a sostegno dell'economia contro l'impatto del coronavirus. In Giappone, stando a quanto riporta Reuters, il ministro delle Finanze Taro Aso ha detto che il governo di Shinzo Abe è pronto a rivelare un secondo pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza. Anche il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda ha sottolineato che la BoJ sta già agendo in risposta all'emergenza. Da Oltreoceano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che prenderà provvedimenti importanti per proteggere l'economia contro l'impatto del coronavirus. Allo studio ci sarebbe una riduzione delle imposte. La proposta verrà discussa in Congresso e già oggi potrebbe esserci l'annuncio con una conferenza stampa. La seduta odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro. In particolare l'aggiornamento sulla produzione industriale in Italia. In uscita anche la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al quarto trimestre del 2019.