Borse europee positive in attesa di Draghi, debolezza per il Ftse 100

Daniela La Cava 25 luglio 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

E' una partenza positiva quella delle principali Borse europee in attesa delle decisioni della Banca centrale europea (Bce) e della conferenza di Mario Draghi. Le attese del mercato sono per un messaggio dovish da parte del consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte che dovrebbe fornire qualche dettaglio sulle mosse future.In primo piano anche la valanga di trimestrali che sta piombando sui mercati, in arrivo sia da Wall Street sia dall'Europa (Piazza Affari compresa). Stamattina sono usciti i risultati di Volkswagen, Nokia, STM e Saipem. Nella notte erano stati comunicati anche quelli di Tesla e Facebook.In questo scenario i listini europei partono con il segno più: il Dax sale dello 0,32%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 segnano rispettivamente un +0,76% e un -0,05 per cento.