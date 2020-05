Borse europee partono bene, aspettando la decisione della Corte tedesca su QE

Daniela La Cava 5 maggio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee che concentrano l'attenzione sulla decisione odierna della Corte costituzionale tedesca sul QE della Bce. Nei primi istanti di contrattazione fioccano i segni positivi, con il Dax di Francoforte che avanza dell'1,37%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 mostrano un rialzo rispettivamente dell'1,7% e dell'1,5 per cento. In attesa dell'annuncio della Corte costituzionale tedesca si pronuncerà sulla legittimità del programma di acquisti di titoli dell'istituto di Francoforte, le attese del mercato sono per una via libera. "In realtà il consenso sembra convinto che, come in precedenza, la Corte darà semaforo verde, anche alla luce delle circostanze difficili in cui questo verdetto avviene", commenta Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr.