Borsa di Francoforte tenta il rimbalzo dopo decisione Germania di estendere piano Covid

Valeria Panigada 26 agosto 2020 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Francoforte si muove in territorio positivo, dopo un avvio fiacco, cercando di trascinare al rialzo anche gli altri listini europei. In questi minuti il Dax sale di circa mezzo punto percentuale, seguita dal Cac40 di Parigi, in rialzo dello 0,20%. Piatto l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che segna un -0,03%, mentre l'Ibex 35 di Madrid rimane debole con un -0,13%. Ancora negativa Londra, dove il Ftse 100 segna un -0,23% sull'indiscrezione che Boris Johnson si dimetta dalla carica di premier britannico tra sei mesi, a causa di problemi persistenti di salute provocati dal coronavirus.A sostenere invece il rimbalzo della Borsa di Francoforte è la notizia giunta dalla Germania sull'estensione del piano anti-Covid. Secondo quanto riporta Reuters, i partiti del governo di coalizione tedesco hanno trovato l’accordo per l’estensione delle misure di sostegno contro l'impatto della crisi del coronavirus per un costo fino a 10 miliardi, incluso il prolungamento di un regime di lavoro a orario ridotto e il congelamento delle regole sull'insolvenza.Tra le principali decisioni figurano l'estensione dei sussidi per il lavoro a orario ridotto, la cui scadenza era prevista a marzo 2021, fino alla fine del prossimo anno, e il prolungamento degli aiuti per le piccole e medie imprese fino alla fine del 2020.Anche la Francia si prepara a presentare il suo piano di ripresa economica. Secondo alcune indiscrezioni, l'Eliseo illustrerà il programma a inizio settembre.