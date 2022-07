Borsa Tokyo +0,40% post buy a Wall Street. Fondi Giappone scaricano bond stranieri a ritmi record

Sessione contrastata per le borse asiatiche, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,40%, a 27.914,66, sulla scia della buona performance di Wall Street. Ieri il Nasdaq ha concluso la sessione di ieri in rialzo dell’ 1,36% a 12.059.61, lo S&P 500 è salito dello 0.99% a 3.998.95, il Dow Jones Industrial Average è avanzato di 162,06, o +0,51%, a 32.036.90. Tokyo ha snobbato il trend negativo dei futures Usa.

Occhio a quanto emerge da un articolo di Bloomberg, secondo cui gli investitori giapponesi avrebbero ridotto la loro esposizione verso i bond esteri per l’ottava settimana consecutiva, durata record, a causa dell’accelerazione dell’inflazione e dei rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed.

Stando ai dati del Ministero delle Finanze del Giappone riportati da Bloomberg, i fondi giapponesi hanno scaricato nella settimana terminata il 15 luglio scorso un valore netto di 919,6 miliardi di yen (l’equivalente di $6,7 miliardi) di titoli del reddito fisso stranieri, portando avanti gli smobilizzi per l’arco di tempo più lungo da quando Bloomberg ha iniziato a raccogliere i dati, nel 2005.

Tornando alle borse asiatiche, la borsa di Shanghai è al momento in calo dello 0,61%, Hong Kong poco mossa , Sidney -0,04%, Seoul -0,55%.