Borsa Hong Kong crolla di oltre -3%. Casinò Macao chiusi per Covid, titoli società crollano fino a -8%

Borsa di Hong Kong sotto forte pressione, con l’indice benchmark Hang Seng che scivola di oltre il 3%, sulla scia dei sell che stanno colpendo le Big Tech Alibaba e Tencent e i forti cali dei titoli delle società cinesi che gestiscono i casinò nella capitale cinese dell’azzardo Macao. Macao è stata costretta a chiudere tutti i suoi casinò per la prima volta dal 2020 a causa della nuova ondata della pandemia Covid, più di 30, insieme ad altre attività commerciali non essenziali, per una settimana. Lockdown nell’area, con la popolazione obbligata a stare a casa. Forti ribassi fin oltre -7% per i titoli delle società attive nel mondo dell’azzardo, come Wynn Macau e Melco International Development, mentre Sands China capitola di oltre -8%. Molto male anche le Big Tech cinesi Alibaba e Tencent, multate dal governo di Pechino

dietro l’accusa di non aver comunicato in modo appropriato alcune transazioni concluse in passato, e dunque di violazione della legge antitrust cinese.