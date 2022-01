Wall Street: titolo Alibaba perde più del 4%, pesano indiscrezioni su mossa Biden

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2022 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Titolo Alibaba sotto pressione in premercato a Wall Street, cede più del 4%. Pesano le indiscrezioni riportate da Reuters, secondo cui l'amministrazione di Joe Biden avrebbe messo sotto osservazione la divisione cloud del colosso cinese dell'e-commerce, sospettando che possa costituire un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In esame sarebbe il modo con cui Alibaba salverebbe i dati dei clienti americani.