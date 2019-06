Wall Street: futures Usa in leggero calo in attesa del discorso di Powell

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità, facendo presagire un avvio di seduta in moderato calo per Wall Street. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones è poco mosso con un -0,09%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,15% e il future sul Nasdaq cede lo 0,22%. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in programma alle 19.00. Sale l'attesa anche per l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping previsto nel corso del G20 di Osaka, in Giappone, tra venerdì e sabato. Una occasione per le due super potenze economiche mondiali di riprendere le trattative, ripianare le distanze ed evitare l'escalation della guerra commerciale.