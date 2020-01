Wall Street apre in moderato rialzo nel giorno della firma accordo sul commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 15 gennaio 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,14%, l'S&P500 guadagna lo 0,19% e il Nasdaq segna un +0,27%. Oggi è prevista la firma dell'accordo di Fase 1 sul commercio tra Stati Uniti e Cina, raggiunto a dicembre. Tuttavia, proprio mentre i due paesi sono sul punto di siglare un tregua nella guerra commerciale, dagli Stati Uniti sono giunte dichiarazioni, secondo le quali non ci sarebbe in programma la rimozione di ulteriori dazi. Le tariffe sulle merci cinesi rimarrebbero in essere almeno fino a dopo le elezioni Usa e ci sarebbero dei controlli di aderenza agli accordi prima di una eventuale ulteriore cancellazione delle stesse. A questo si deve aggiungere che secondo un articolo del Wall Street Journal, cresce all’interno dell’amministrazione Usa il numero dei favorevoli all'inasprimento delle restrizioni su Huawei, la gigantesca società cinese di telecomunicazioni che la Casa Bianca e il Congresso considerano una minaccia alla sicurezza nazionale.