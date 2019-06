Wall Street apre al ribasso dopo le nuove minacce di Trump al Messico

Alessandra Caparello 31 maggio 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Apertura al ribasso oggi per Wall Street dopo la nuova minaccia commerciale di Donald Trump. Nel mirino del presidente americano il Messico per cui Trump a sorpresa ha annunciato dal 10 giugno prossimo dazid el 5% sui prodotti importati negli Usa. Ma non finisce qua e le tariffe saliranno gradualmente fino a raggiungere il 25% in ottobre se il Messico non agirà per risolvere bloccare il flusso di immigrati illegali.Il Dow Jones è al ribasso di 123,57 punti, o allo 0,49%, aprendo a 25.046,31 punti. Anche l'S&P 500 vira in negativo di 22,71 punti, pari allo 0,81%, aprendo a 2.766,15 punti, così anche il Nasdaq Composite sceso di 96,77 punti, pari all'1,28%, a 7.470,95 all’apertura.