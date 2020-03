Wall Street: Dow Jones capitola sotto 20.000 per prima volta da 2017. Fed lancia nuova misura antivirus

Laura Naka Antonelli 19 marzo 2020 - 07:35

Ennesima chiusura negativa per Wall Street, con il Dow Jones Industrial Average scivolato di 1.338,46 punti a 19.898,92. E' la prima volta, dal febbraio del 2017, che l'indice buca la soglia dei 20.000 punti.Lo S&P 500 è sceso del 5,2% a 2.398,10, valore in calo di quasi il 30% rispetto al record testato lo scorso mese. Il Nasdaq Composite ha fatto - 4,7% a 6.989,84.Occhio al rimbalzo dei tassi sui Treasuries Usa a 10 anni, che si sono attestati all'1,21% dopo essere scesi a inizio settimana allo 0,65% circa. I rendimenti hanno avuto un assist dal bazooka fiscale da $1 trilione circa a cui l'amministrazione Trump starebbe lavorando, con tanto di Helicopter Money.Intanto la Federal Reserve di Jerome Powell è ricorsa a un altro strumento adottato nel 2008, lanciando il New Money Market Mutual Liquidity Fund, il cui obiettivo sarà quello di erogare prestiti alle istituzioni finanziarie affinché acquistino asset dal mercato monetario.