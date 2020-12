Variante Covid assedia azionario Asia, borsa Tokyo -1,04%. Focus dato Australia

Laura Naka Antonelli 22 dicembre 2020 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

La variante Covid continua ad assediare le borse, dopo i forti tonfi sofferti alla vigilia dall'azionario europeo. Nuove misure di restrizioni e di sospensioni dei voli con il Regno Unito sono state lanciate dai paesi di tutto il mondo, visto che la variante è stata identificata in UK. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,04% a 26.436,39.La borsa di Shanghai cede lo 0,85%, Hong Kong -0,89%, Sidney -1,05%, Seoul -1,43%Contrastata Wall Street, sebbene con cali meno importanti: lo S&P 500 è sceso dello 0,4% a 3.694,92, il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,1% a 12.742,52. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato invece 37,40 punti, a 30.216.45.Il Congresso degli Stati Uniti ha finalmente approvato il piano di stimoli economici da $900 miliardi, che si sostanzierà in aiuti alle famiglie e alle imprese.In Australia reso noto il dato preliminare relativo alle vendite al dettaglio di novembre, che ha indicato un balzo del 7% su base mensile, ben oltre il rialzo +2% atteso dal consensus, e rispetto all'1,4% di ottobre. Hanno inciso positivamente il Black Friday e la riapertura dei negozi retail a Melbourne a seguito del lockdown da coronavirus.A seguito della pubblicazione del dato, il dollaro australiano è stato scambiato a $0,7563, opo essere sceso al di sotto di $0,75 alla vigilia.