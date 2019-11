Speranza stop guerra commerciale Usa-Cina: yuan si rafforza, meno di 7 CNY per dollaro

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Trend positivo per lo yuan, che si rafforza sulla scia della speranza che Stati Uniti e Cina possano firmare la fase 1 dell'accordo commerciale. Il rapporto dollaro-yuan è sceso a 6,9912, con la valuta cinese che è riuscita a sfondare quota 7, toccando il valore più alto dallo scorso 5 agosto, dunque in tre mesi.La soglia di 7 yuan per dollaro è stata considerata supporto chiave nel rapporto di cambio USD-CNY per diversi anni e fino all'inizio di agosto, quando la People's Bank of China, la banca centrale cinese, ha permesso allo yuan di indebolirsi anche oltre quota 7, per la prima volta in più di 11 anni.Al momento, la soglia a quota 7 yuan per dollaro è stata recuperata, con il rapporto dollaro Usa-yuan in flessione dello 0,40%, a quota 7,0019.