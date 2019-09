Scatto al rialzo per borse Asia, Tokyo oltre +2% su sviluppi positivi Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Sentiment positivo in Asia, anche sulla scia dell'annuncio della governatrice di Hong Kong, avvenuto alla vigilia, relativo all'intenzione di ritirare del tutto la controversa legge sull'estradizione. Ieri l'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong è volato di oltre +4%.Il trend al rialzo dell'azionario si spiega anche con lo smorzarsi delle preoccupazioni legate alla guerra commerciale tra gli Usa e la Cina, dopo la notizia secondo cui le controparti hanno deciso di incontrarsi all'inizio di ottobre per lanciare un nuovo round di trattative.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,12%, a 21.085,94 punti; Shanghai +1,33%; Hong Kong in ribasso dello 0,40% dopo aver prezzato le buone notizie con il rally +4%, per l'appunto, di ieri. Sidney +1,04%, Seoul +0,98%.Protagonista sempre la Brexit, dopo che il premier Boris Johnson ha subito un'altra cocente sconfitta al Parlamento UK, dove la sua mozione presentata per chiedere elezioni anticipate è stata bocciata. La proposta avrebbe dovuto avere l'appoggio di almeno 434 voti.La Camera dei Comuni ha approvato inoltre anche la legge anti-no deal volta a rinviare la Brexit dalla scadenza attualmente fissata del 31 ottobre. A favore hanno votato 327 deputati, contro 299.