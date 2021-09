Rally borsa Tokyo, +1,8% con effetto premier Suga. In Asia fiducia in Fed dovish dopo report occupazione Usa, BYD +7%

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

La borsa di Tokyo continua a scommettere sul nuovo governo che si prospetta con le elezioni generali di novembre, dopo la decisione del premier Yoshihide Suga di non correre per le elezioni del suo partito alla fine di settembre, dimettendosì così alla carica di primo ministro.L'indice Nikkei 225 viaggia al record in 31 anni, segnando un rally di quasi +2%, +1,8% circa a 29,651.45 punti. Positive anche Shanghai, +1,06% e la borsa di Hong Kong con +0,78%, mentre sono sotto tono Sidney -0,22% e Seoul -0,05%.Bene in generale anche le altre borse asiatiche, con l'indice MSCI relativo all'Asia-Pacifico MSCI in rialzo per la settima sessione consecutiva, la fase rialzista più lunga da gennaio.Tra i fattori che sostengono l'azionario, le aspettative di una Federal Reserve che rimarrà ancora molto dovish, dopo la pubblicazione venerdì scorso del report occupazionale Usa di agosto.Dal dato è emerso che, ad agosto, l'economia americana ha creato appena 235.000 nuovi posti di lavoro, molto peggio delle stime. Gli economisti intervistati da Dow Jones avevano previsto una creazione pari praticamente al triplo, ovvero di 720.000 nuove buste paga.Il tasso di disoccupazione Usa è sceso invece dal 5,4% al 5,2%, in linea con le attese.La creazione dei nuovi posti di lavoro è stata la più bassa dal gennaio del 2021 e ha fatto seguito al boom di luglio, pari a +1,053 milioni di buste paga (dato rivisto al rialzo dal rialzo di 943.000 nuovi occupati inizialmente resi noti.Oggi Wall Street chiusa, in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro Labour Day.Così gli analisti di Commonwealth Bank of Australia, in una nota riportata dalla Cnbc: "A nostro avviso, la frenata della ripresa del mercato del Lavoro Usa e il balzo delle gravi infezioni Covid incoraggeranno il Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - ad attendere prima di annunciare il tapering dei suoi acquisti mensili di asset. Ci aspettiamo ora che il Fomc annunci un tapering di $10 miliardi dei suoi acquisti mensili, in occasione della riunione del 3 novembre".Tra i titoli quotati alla borsa di Hong Kong, occhio a BYD, tra i principali produttori di auto elettriche in Cina, che vede Warren Buffett tra i propri grandi azionisti.Il gruppo ha annunciato di aver venduto ad agosto 61.409 veicoli, più di quattro volte l'ammontare venduto nello stesso mese dell'anno precedente.Il balzo delle vendite è stato pari a +300% su base annua. Il titolo del gigante cinese è salito in avvio di seduta alla borsa di Shenzhen Stock Exchange fino a oltre +7%.