Rally alla borsa di Tokyo, Nikkei +2,55%. Asia brinda a rumor Usa-Cina, boom sterlina post elezioni UK

Laura Naka Antonelli 13 dicembre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Boom per le quotazioni dell'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che ha concluso la sessione balzando del 2,55% a 24.023,10 punti. Si brinda ai rumors arrivati dal fronte delle trattative commerciali tra Pechino e Washington. Secondo quanto appreso dalla Cnbc da alcune fonti, Usa e Cina avrebbero raggiunto un accordo di principio sulla "Fase 1" di una intesa più ampia, volta a porre fine alla guerra dei dazi.Non solo. La Casa Bianca sarebbe disposta a cancellare i dazi contro i prodotti cinesi che sarebbero dovuti diventare operativi nella giornata di domenica, 15 dicembre. L'amministrazione Trump avrebbe offerto anche di tagliare le tariffe punitive esistenti che hanno colpito $360 miliardi di prodotti cinesi del 50%.Gli investitori guardano anche al risultato delle elezioni generali del Regno Unito, che ha confermato come il partito dei Tories di Boris Johnson abbia conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento. I conservatori si sono aggiudicati 368 seggi, mentre i laburisti di Jeremy Corbyn avrebbero conquistato solo 191 seggi.Il manifesto dei Tories è quello di assicurare a questo punto il passaggio del Withdrawal Agreement al Parlamento UK e di concretizzare la Brexit entro il 31 gennaio dell'anno prossimo.Molto bene la sterlina, che è salita nelle contrattazioni overnight fino a $1,3467, in rialzo di oltre +2% nei confronti del dollaro.Anche l'azionario ex Japan ha fatto bene, con l'indice MSCI Asia ex Japan salito dell'1,50% circa. Le indiscrezioni su Usa e Cina hanno fatto balzare, prima, Wall Street, con l'indice S&P 500 che ha guadagnato lo 0,9% alla chiusura record di 3.168,57 punti. Anche il Nasdaq Composite ha testato il valore di chiusura più alto di sempre, a 8.717,32 punti, in progresso dello 0,7%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha chiuso salendo di 220,75 punti, a 28.132,05 punti.Tornando all'azionario asiatico, Hong Kong in rally del 2,15%; Shanghai sale dell'1,6%, Sidney fa +0,46%, Seoul +1,44%.