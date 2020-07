Paura coronavirus, borsa Tokyo -1,06% dopo balzo record contagi. Melbourne di nuovo in lockdown

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2020 - 08:30

Paura coronavirus sull'azionario asiatico. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,06% a 22.290,81 punti.Male anche le altre borse asiatiche principali, con Hong Kong che scivola dell'1,81% dopo che la città stato ha confermato i rumor delle ultime ore comunicando che, a partire dal prossimo lunedì, chiuderà tutte le scuole.Tra le altre borse, Shanghai -1,28%, Sidney -0,77%, Seoul -0,84%.Si accentua sui mercati l'ansia da coronavirus, con l'OMS -Organizzazione mondiale della Sanità - che ha avvertito che la diffusione del virus, che ha già infettato più di 12 milioni di persone a livello globale, sta "peggiorando" nella maggior parte del mondo.Torna il lockdown a Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, con 288 nuovi casi e 37.588 test condotti, al nuovo record: 47 persone sono state ricoverate, 12 si trovano in terapia intensiva.Altri dati indicano che i casi giornalieri di Tokyo, in Giappone, sono saliti di 224 nuove unità, segnando un balzo record.Ieri Wall Street ha chiuso la sessione contrastata, con il Nasdaq Composite che ha terminato le contrattazioni riportando un nuovo record di chiusura, grazie ai rialzi che hanno interessato Amazon, Microsoft, Apple ae Netflix. Il Dow Jones è sceso tuttavia di più di 300 punti, cancellando i guadagni della settimana, mentre lo S&P 500 ha segnato un calo dello 0,6%.