Panico COVID-19, Borsa Tokyo: indice Nikkei 225 crolla del 4,4% a 18.559,63 punti

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Non si ferma il panico sull'azionario globale per effetto dell'emergenza coronavirus che, nella giornata di ieri, l'OMS ha dichiarato essere diventata ormai una pandemia.L'indice Nikkei 225 ha terminato la sessione con un tonfo del 4,4% a 18.559,63 punti. Il listino viaggia a un valore inferiore del 21% dall'inizio dell'anno.L'avversione al rischio premia sul forex lo yen e il franco svizzero, con il rapporto dollaro-yen in calo a JPY 103.80, dopo aver testato la media mobile in 100 ore, al di sopra di quota JPY 104, nelle ore precedenti.