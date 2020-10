Mercati europei vacillano su aumento contagi, oggi test Ifo per la Germania

Daniela La Cava 26 ottobre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso calo per le principali Borse europee nella prima seduta dell'ultima settimana di ottobre in calo. La giornata è partita in rosso con il Dax che mostra un ribasso di quasi il 2,6%, mentre l'indice inglese Ftse 100 cede l'1% e il Cac40 di Parigi cede l'1,4 per cento. A frenare i mercati del Vecchio continente l'aumento di casi di contagi da Covid-19. Si sta assistendo a una recrudescenza del coronavirus in Europa che prosegue a ritmo sostenuto negli ultimi giorni, con la Francia che ieri ha registrato un aumento giornaliero record di nuove infezioni mentre in Italia è arrivato un nuovo Dpcm che impone la chiusura anticipata di bar e la chiusura di palestre e piscine. A pesare sul sentiment, a una settimana dal voto per le presidenziali negli Usa, anche lo stallo nelle trattative tra i democratici e l'amministrazione Trump sul nuovo piano di stimolo fiscaleA livello macro, oggi si attende l'indice tedesco Ifo per il mese di ottobre, ma anche negli Usa le vendite di case nuove e l'indice manifatturiero Fed di Dallas. Da monitorare anche la riunione dei vertici del Partito comunista cinese che dovrebbe presentare il nuovo piano quinquennale 2021-2026. Il tutto in una settimana che vede la riunione della Banca centrale europea in primo piano nella zona euro.