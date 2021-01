Johnson & Johnson: vaccino anti-Covid efficace al 66%, Wall Street futures accelerano al ribasso

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Johnson&Johnson in forte calo in premercato, dopo che il colosso americano ha reso noto che il proprio vaccino contro il coronavirus ha dimostrato una efficacia pari al 66% nella protezione contro il Covid-19.In particolare, ha detto la società americana, il vaccino ha mostrato una efficacia del 72% negli Stati Uniti, del 66% in America Latina e del 57% in Sud Africa.Il titolo Johnson & Johnson è arrivato a perdere fin oltre il 5% dopo l'annuncio.Accelerazione ribassista per i futures sugli indici azionari Usa, con quelli sul Dow Jones che stanno scendendo di oltre 300 punti; quelli sul Nasdaq in calo dell'1% e quelli sul Nasdaq 100 in flessione dell'1,1%.