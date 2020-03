Incubo coronavirus: Borsa Tokyo -2,7%, pesanti perdite anche a Sidney. Alert IATA, crollano i titoli compagnie aeree

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso del 2,72% at 20.749.75, scivolando al minimo degli ultimi sei mesi. Durante la sessione il listino, insieme all'indice Topix, aveva ceduto fino al 3% circa. Male anche lo Shanghai Composite, che perde più dell'1%, mentre Hong Kong è in ribasso di oltre il 2,2%. Sidney -2,81%, Seoul -2,13%.L'alert IATA, secondo cui la crisi innescata dal coronavirus sull'industria del trasporto aereo, causerà perdite sull'attività passeggeri per il 2020 tra 63 miliardi, in uno scenario in cui il virus venga contenuto negli attuali paesi, e 113 miliardi di dollari, nello scenario peggiore di diffusione più ampia, è stato scontato dai titoli del settore.Il titolo della compagnia aerea australiana Qantas Airways è precipitato del 7% circa, mentre le quotazioni della giapponese ANA Holdings hanno perso quasi il 4%. Il titolo della compagnia aerea sudcoreana Korean Air Lines è scivolato di oltre il 5,5%, mentre il titolo scambiato alla borsa di Hong Kong del gruppo China Eastern Airlines ha perso il 4%.Focus sulla nota di S&P Global Ratings, i cui analisti hanno paventato una perdita di $211 miliardi, a causa della crisi del coronavirus, per le economie dell'area Asia Pacifico.Particolarmente colpite, hanno sottolineato gli esperti, saranno le economie di Australia, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Thailandia che "entreranno o saranno vicine alla recessione". Gli analisti hanno anche tagliato le stime di crescita del Pil per la Cina relative al 2020, dal +5,7% al + 4,8%.