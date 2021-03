Giappone: Japan Post acquisterà 8,32% di Rakuten. Titoli in rally alla borsa di Tokyo

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Japan Post Holding, il colosso che gestisce i servizi postali in Giappone, ha raggiunto un accordo per rilevare una quota dell'8,32% in Rakuten, rafforzando la sua alleanza con il gruppo di e-commerce.La notizia dell'accordo ha dato una spinta alle quotazioni di entrambi i gruppi, con Rakuten schizzata fino a +11%. Japan Post è salita alla borsa di Tokyo del 4,9%. Rakuten venderà nuove azioni, anche ad altri investitori, raccogliendo 241,8 miliardi di yen circa, l'equivalente di $2,2 miliardi. L'intesa rafforza la precedente alleanza logistica siglata dalle due aziende l'anno scorso.