Forti buy in Asia, borsa Tokyo +2,55%. Novavax alimenta nuove speranze vaccino anti-coronavirus

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sull'azionario asiatico, sia per la fine dello stato di emergenza per il COVID-19 in Giappone, che per le speranze di poter trovare un vaccino anti-coronavirus prima del tempo stimato.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo del 2,55% a 21.271,17 punti dopo che, nella giornata di ieri, il governo di Shinzo Abe ha annunciato che lo stato di emergenza terminerà nelle ultime cinque delle 47 prefetture del paese.I buy sulla borsa di Tokyo hanno portato il Nikkei a chiudere al record dal 5 marzo e a un livello superiore alla media mobile dei 100 giorni.Positivi anche gli altri indici asiatici, con l'MSCI Asia ex-Japan Index che ha messo a segno un rialzo dell'1,60% circa. Molto bene Hong Kong, con un rialzo superiore a +2%; Shanghai avanza dello 0,80%, Sidney fa +2,43%, Seoul +1,67%.Riguardo alle speranze globali su un vaccino che possa porre fine all'incubo del Covid, la novità stavolta riguarda la società biotech americana Novavax che, nella giornata di ieri, ha reso noto di aver iniziato la fase sperimentale del suo vaccino sull'uomo e che i risultati dei test verranno diffusi nel mese di luglio.Dal fronte macro, focus sul Pil di Singapore che, nel primo trimestre dell'anno, ha sofferto una contrazione del 4,7% trimestre su trimestre su base annualizzata, meglio comunque del -7,4% atteso.Su base annua, la flessione è stata dello 0,7%, meglio del -1,5% stimato dagli analisti.Il Ministero del Commercio e dell'Industria di Singapore ha rivisto al ribasso le stime sul Pil del 2020 in una forchetta compresa tra -7% a -4%. In precedenza, l'outlook era stato di una contrazione tra -4% a -1%. E' la terza volta che le autorità di Singapore tagliano quest'anno le previsioni sul Pil.