Forte debutto di Alibaba a Hong Kong, titolo vola +7% con lancio seconda Ipo

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2019 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

Alibaba vola nel suo primo giorno di contrattazioni alla borsa di Hong Kong, in quella che è la sua seconda Ipo dopo la prima avvenuta nel 2014 a New York.Il titolo, il cui prezzo di collocamento è stato fissato a 176 dollari di Hong Kong, sale fino al massimo intraday di 189,50 dollari di Hong Kong, in corrispondenza di un balzo del 7% circa. Il collocamento del colosso dell'e-commerce si conferma l'Ipo numero uno del 2019.