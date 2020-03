Fed annuncia il QE infinity anti COVID, rally in Asia: borsa Tokyo +7,13%, Seoul +8,60%.

Laura Naka Antonelli 24 marzo 2020 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Boom per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso la sessione in rally del 7,13%, a 18.092,35.Il sentiment positivo si spiega con l'annuncio della Federal Reserve, che ha promesso un piano di Quantitative easing senza scadenza nelle ultime ore. Il piano, si legge nel comunicato della Fed, rimarrà in vigore e avrà "un ammontare in linea con la necessità di garantire il fluido funzionamento del mercato e la trasmissione efficace della politica monetaria alle condizioni finanziarie e all'economia".Ray Attrill, responsabile della divisione di strategia sul forex presso la National Australia Bank, ha commentato la mossa della Fed, che ha di fatto lanciato un ennesimo bazooka anti-coronavirus, facendo notare che, "per la prima volta, la Fed si è impegnata ad aquistare anche i commercial mortgages (mutui commerciali), oltre che Treasuries e titoli garantiti da mutui residenziali".Boom anche della borsa di Seoul dove il Kospi è volato di olre +8,60%; acquisti su Hong Kong +4,56%, Sidney +4,17%, mentre lo Shanghai Composite ha fatto +2,32%.