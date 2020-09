Effetto Nasdaq su borse Asia: Tokyo -1%, Sidney oltre -2%. Balena Nasdaq fa -10% in tre sessioni

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2020 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche negative, sulla scia della pessima performance di Wall Street, che ha visto il Nasdaq Composite, dopo un crollo -10% in tre giorni, scivolare in fase di correzione.Il Nasdaq Composite è crollato ieri del 4,1% a 10.847.69. L'indice Dow Jones Industrial Average è capitolato di 632,42 punti, o del 2,3%, a 27.500,89. Lo S&P 500 ha perso il 2,8% a 3.331.84, riportando la perdita in tre giorni peggiore da giugno, pari a quasi -7%.Tesla triste protagonista della seduta, con un tonfo del 21% scatenato anche dalla mancata inclusione del titolo nell'indice S&P 500.Molto male Apple, che ha sofferto un tonfo del 6,7%, portando il calo degli ultimi tre giorni di contrattazione a oltre -14%.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,04% a 23.032,54 punti; borsa Shanghai -1,49%, Hong Kong -0,84%, Sidney -2,29%, Seoul -0,80%.In Asia focus anche sui dati macro arrivati dalla Cina, relativi all'inflazione. L'indice dei prezzi alla produzione è calato ad agosto del 2% su base annua, in linea con le attese, a fronte del +2,4% dell'indice dei prezzi al consumo, anche in questo caso come da attese.L'effetto Nasdaq è stato visibile soprattutto nella performance dei titoli hi-tech dell'area.Protagonista a tal proposito il calo della cosiddetta Balena del Nasdaq, identificata nella giapponese Softbank.Il titolo è sceso di oltre -3% alla borsa di Tokyo, precipitando di oltre -10% dalla chiusura di venerdì scorso, dopo che l'FT ha rivelato che sarebbe stata la conglomarata a scatenare le forti speculazioni a Wall Street, acquistando miliardi di dollari di opzioni call sui titoli hi-tech, nel corso dell'ultimo mese.A Hong Kong, smobilizzi su Alibaba e Xiaomi; vendite anche a Taiwan su Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e in Corea su SK Hynix.Sul forex, euro piatto sul dollaro, +0,02% a $1,1780 in vista della riunione del Consiglio direttivo della Bce, in calendario nella giornata di domani; il dollaro scende sullo yen dello 0,11% a JPY 105,91. Sterlina-dollaro -0,10% a $1,2969; euro-yen -0,08% a JPY 124,76; euro-franco svizzero +0,06% a CHF 1,0816