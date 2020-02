Coronavirus, scivola la borsa di Tokyo: Nikkei -3,34%. In Corea salgono a 893 i contagiati

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Scivola la borsa di Tokyo, che era rimasta chiusa alla vigilia per festività nazionale. L'indice Nikkei 225 ha chiuso in ribasso del 3,34% a 22.605,41 punti. Meglio, dopo l'ondata di sell off che ha colpito l'azionario globale nella giornata di ieri, gli altri indici asiatici.Il Kospi coreano recupera l'1,20% circa, dopo essere affondato del 4% circa alla vigilia, successivamente alla decisione delle autorità di Seoul di alzare il livello di alert sul coronavirus al record di sempre.Sidney giù, in ribasso dell'1,60%, Hong Kong lievemente positiva con +0,17%, mentre lo Shanghai Composite arretra dello 0,58%.Sale il numero dei contagiati per il coronavirus in Corea del Sud, secondo paese più colpito dal COVID-19 dopo la Cina. Seoul ha reso noto nella giornata di oggi che sono stati rilevati 60 nuovi casi di persone infettate dal virus, per un totale di 893 casi, a fronte di 8 decessi.In Cina, sono stati rilevati 508 nuovi casi di contagi e altri 71 decessi. Il numero di persone colpite dal coronavirus sale così nel paese a 77.658, a fronte di 2.663 decessi.