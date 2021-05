Borse asiatiche: Nikkei in rosso, deboli riscontri macro da Cina e Giappone

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo. L'ultima seduta del mese di maggio è stata archiviata dall'indice Nikkei con una flessione di quasi un punto percentuale a quota 28.860,08 punti. Sentiment in generale sotto pressione nei mercati asiatici dopo i riscontri macro arrivati dal Giappone che ha riportato una crescita della produzione industriale più debole del previsto e la crescita dell'attività manifatturiera cinese pressoché piatta.