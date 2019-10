Borse Asia incerte su sviluppi Brexit, Tokyo piatta. Bene Hong Kong con annunci Carrie Lam

Laura Naka Antonelli 17 ottobre 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico per lo più negativo, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,09% a 22.451,86 punti. I timori e le speranze legati alla Brexit continuano a condizionare il sentiment di mercato: oggi e domani prenderà il via la riunione del Consiglio europeo.Protagonista il rialzo dell'indice Hang Seng di Hong Kong (+0,45%), che beneficia degli annunci della governatrice Carrie Lam, su misure a sostegno del mercato immobiliare della città stato.Il listino è trascinato al rialzo dalle azioni delle società attive nel settore immobiliare, come New World Development, +3,5%, Henderson Land, +2,5% e CK Asset, +1,7% circa.Giù invece la borsa di Sidney (-0,77%), dove si è messo in evidenza il calo di BHP Group -2,4%, dopo che il colosso minerario più grande al mondo ha reso noto che la propria produzione di minerale di ferro ha segnato un lieve calo nel terzo trimestre, a causa di lavori di manutenzione pianificati che hanno interessato un porto chiave.Il gruppo ha comunque confermato l'outlook sulla produzione del minerale di ferro per l'anno fiscale 2020, stando a quanto riporta Reuters.Dal fronte economico, reso noto il tasso di disoccupazione dell'Australia, che si è attestato a settembre al 5,2%, meno del 5,3% di agosto e del 5,3% atteso dal consensus degli analisti.La crescita dei nuovi posti di lavoro è stata di 14.700 unità, lievemente inferiore rispetto ai +15.000 attesi e molto meno rispetto al balzo +34.700 di agosto.Riguardo agli altri listini azionari tra i più importanti in Asia, la borsa di Shanghai cede lo 0,10% e Seoul cede lo 0,39%.