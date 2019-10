Borse Asia contrastate: Tokyo giù, bene Sidney. Partono questa settimana negoziati commerciali Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 7 ottobre 2019 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Azionario Asia cauto, in attesa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, che prenderanno il via questa settimana.Il consigliere economico alla Casa Bianca Larry Kudlow ha parlato della possibilità che arrivino "sorprese positive" dagli incontri tra le controparti, in calendario nei giorni di giovedì e venerdì.L'azionario dell'area rimane ancora orfano delle borse della Cina continentale che, dopo una pausa di una settimana in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della Repubblica Popolare cinese, riapriranno nella giornata di domani. Oggi chiusa anche Hong Kong.Tornando alla guerra commerciale Usa-Cina, occhio alla data del prossimo 15 ottobre, quando dovrebbe scattare l'aumento dei dazi americani del 30% su beni cinesi da $250 miliardi. In una nota gli analisti di Eurasia Group hanno scritto di prevedere una probabilità del 40% che le controparti raggiungano un accordo a interim, attraverso i negoziati imminenti, e una del 60% che Trump decida almeno di posticipare l'applicazione di ulteriori dazi.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,16%, Sidney +0,71%, Seoul +0,08%.