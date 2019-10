Borse Asia-Pacifico in generale rialzo dopo parole Kudlow, Tokyo chiusa. A Seoul bene Samsung e SK Hynix

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche generalmente positive, dopo la buona performance di Wall Street nelle contrattazioni overnight. Ottimismo sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo che il consulente economico alla Casa Bianca, Larry Kudlow ha affermato che, se le trattative andranno bene, gli Usa potrebbero decidere di non applicare sui prodotti cinesi i dazi previsti per il mese di dicembre.Borsa Tokyo oggi chiusa per festività nazionale.La borsa di Shanghai è al momento piatta, Hong Kong fa +0,14%, Sidney +0,30%, Seoul oltre +1%. A Seoul si sono messi in evidenza i guadagni dei titoli hi-tech, come Samsung e SK Hynix, entrambi in rialzo di oltre +1,5%.Bene a Sidney i titoli energetici, come Rio Tinto +1,59%, Fortescue +1% circa e BHP +0,66%.