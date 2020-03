Borsa di Tokyo vola di oltre l'8%, in scia a Wall Street. Azionario Asia festeggia maxi piano Usa

Valeria Panigada 25 marzo 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Rally della Borsa di Tokyo che ha chiuso con un balzo in avanti di oltre l'8%, in scia ai guadagni storici di Wall Street ieri sera (i maggiori dal 1933). L'indice Nikkei ha terminato con un +8,04% a 19.546,63 punti. In forte rialzo anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico che festeggiano anche la notizia dell'accordo raggiunto poco fa sul maxi piano anti-coronavirus negli Stati Uniti. Si tratta di un piano di rilancio da 2 trilioni di dollari (2.000 miliardi di dollari) diretto alle imprese e alle famiglie. Hong Kong sta salendo di oltre il 3%, Shanghai avanza del 2%, l'indice Kospi della Corea del Sud segna un +5,5%.