Borsa di Tokyo torna a scendere, azionario asiatico in ordine sparso

Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Dopo tre sedute di forti guadagni, la Borsa di Tokyo torna a scendere. L'indice Nikkei ha chiuso con una flessione del 4,5% a 18.664,60 punti, dopo aver incassato un guadagno di 18 punti percentuali nelle ultime tre sessioni. Gli operatori tornano a guardare al numero di casi di contagio nel mondo alimentando i timori di nuove restrizioni e di pesanti conseguenze per l'economia. Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso, con Hong Kong e Shanghai in calo, mentre Sydney e Giacarta in rialzo.