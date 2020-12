Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta del 2020 in calo, azionario asiatico misto

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 07:59

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con segno negativo, per effetto delle prese di beneficio. Dopo aver toccato un massimo di oltre 30 anni nei primi scambi, l'indice Nikkei ha terminato con un -0,45% a 27.444,17 punti. Il bilancio del 2020 per il listino giapponese è comunque positivo e pari a un +16%, contro il +18% del 2019. La Borsa di Tokyo sarà chiusa da domani e riaprirà lunedì 4 gennaio.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono contrastati, in scia alla debolezza di Wall Street (nonostante i record in avvio). Sydney chiude debole, mentre Hong Kong guida i rialzi con un progresso intorno all'1,5%, seguita da Shanghai (+1%).