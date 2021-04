Borsa di Tokyo termina in leggero rialzo in attesa della Fed

Valeria Panigada 28 aprile 2021 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo, con gli investitori che hanno accolto diverse trimestrali societarie in attesa della riunione della Fed di questa sera. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,21% a 29,053.97 punti. Tra i titoli, in evidenza Sony che è balzato di oltre il 3% dopo aver riportato un utile trimestrale raddoppiato. Dal fronte macro, invece, è giunto il dato sulle vendite al dettaglio, in rialzo per il secondo mese consecutivo: +1,2% a marzo, il doppio del +0,6% atteso dal consensus, anche se in rallentamento rispetto al precedente +3,1%.