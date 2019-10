Borsa di Tokyo termina in leggero rialzo, azionario asiatico appesantito dai dati Cina

Valeria Panigada 18 ottobre 2019 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha archiviato l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato con un +0,18% a 22.492,68 punti. In Giappone l'inflazione si è attestata a settembre, su base annua, allo 0,2%, scivolando al minimo in due anni e mezzo. La Bank of Japan ha ancora molta strada da fare per arrivare a quel target del 2% di inflazione che appare sempre di più come una sorta di Mission Impossible.Gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in ordine sparso in scia ad alcuni deludenti dati giunti dalla Cina. In particolare, il Pil cinese è cresciuto nel terzo trimestre del 6% su base annua, rallentando il passo più del previsto. Si tratta della più bassa espansione degli ultimi 27 anni e mezzo. E così Hong Kong ha imboccato la via dei ribassi (-0,60%) insieme a Shanghai che cede quasi 1 punto e mezzo percentuale.