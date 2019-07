Borsa di Tokyo termina in leggero rialzo, azionario asiatico cauto in attesa dati Usa

Valeria Panigada 5 luglio 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha terminato l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo. L'indice Nikkei ha segnato un +0,20% a 21.746,38 punti e il Topix è salito dello 0,18% a quota 1.592,58. Gli operatori si sono mossi cauti in attesa degli importanti dati sul mercato del lavoro americano, in uscita oggi pomeriggio, che potrebbero suggerire le prossime mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse, con un possibile taglio già nella prossima riunione.Anche sugli altri listini dell'area Asia-Pacifico è prevalsa la prudenza. Shanghai segna un +0,21%, Hong Kong un +0,11%, mentre Singapore scivola dello 0,16% e Sydney chiude con un guadagno dello 0,58%.