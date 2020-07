Borsa di Tokyo termina in forte rialzo, positivo l'azionario asiatico

Valeria Panigada 13 luglio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo, che ha chiuso in deciso rialzo, in scia a Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso del 2,22% a 22.784,74 punti. Anche gli altri listini dell'area Asia-Pacifico si muovono in territorio positivo, sostenuti dalle speranze di un trattamento anti-Covid dopo che il gruppo farmaceutico Gilead ha snocciolato venerdì dei dati supplementari di uno studio avanzato, secondo cui il trattamento sperimentale Remdesivir ridurrebbe il rischio di mortalità e migliorebbe in maniera considerevole le condizioni dei malati più gravi di coronavirus.